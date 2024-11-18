Албанія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада в Тірані. Поєдинок прийме стадіон "Арена Комбетаре". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Австрійські букмекери з Bwin визначили "синьо-жовтих" мінімальним фаворитом поєдинку. На перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,30. Натомість потенційний успіх балканських "орлів" оцінили балом 2,95. Підсумкова нічия стала найменш вірогідним результатом із кефом 3,20.

Сміливою буде ставка на перший гол у виконанні Олексія Гуцуляка з перемогою збірної України. На такий розвиток подій заклали коефіцієнт 12,50. Перспективний бал 7,50 запропонували на перемогу підопічних Реброва за підсумками обох половин зустрічі.

Фахівці вітчизняної Favbet підтримали колег. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" склав 2,42. А от у звитягу збірної Албанії тут геть не вірять, виставивши кеф 3,10. Нічия знову стала найменш вірогідним підсумком із балом 3,25.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на впевнену перемогу збірної України (2:0) з привабливим коефіцієнтом 10,00. Персональні фанати Михайла Мудрика розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з приголомшливим кефом 25,00.

У стартовому турі Ліги націй 2024/25 Україна програла албанцям (1:2). Тоді на забитий м'яч Коноплі на старті другої половини підопічні Сілвінью відповіли голами Ісмаїлі та Асані. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб уникнути прямого вильоту в Дивізіон C.