Албания – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в Тиране. Поединок примет стадион "Арена Комбетаре". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Австрийские букмекеры из Bwin определили "сине-желтых" минимальным фаворитом поединка. На победу команды Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 2,30. Потенциальный успех балканских "орлов" оценили баллом 2,95. Итоговая ничья стала наименее вероятным результатом с кэфом 3,20.

Смелой будет ставка на первый гол в исполнении Алексея Гуцуляка с победой сборной Украины. На такое развитие событий заложили коэффициент 12,50. Перспективный балл 7,50 предложили на победу подопечных Реброва по итогам обеих половин встречи.

Специалисты отечественной Favbet поддержали коллег. Коэффициент на победу "сине-желтых" составил 2,42. А вот в победу сборной Албании здесь совершенно не верят, выставив кэф 3,10. Ничья снова стала наименее вероятным итогом с баллом 3,25.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на уверенную победу сборной Украины (2:0) с привлекательным коэффициентом 10,00. Персональные фанаты Михаила Мудрика рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль своего любимца с потрясающим кэфом 25,00.

В стартовом туре Лиги наций 2024/25 Украина проиграла албанцам (1:2). Тогда на забитый мяч Конопли на старте второй половины подопечные Силвиньо ответили голами Исмаили и Асани. Теперь "сине-желтые" обязаны побеждать во избежание прямого вылета в Дивизион C.