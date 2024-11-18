UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Албанія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Фото: Юхим Конопля (праворуч) забив албанцям у вересні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії у фінальному турі Ліги націй 2024/25.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада в Тірані. Поєдинок прийме стадіон "Арена Комбетаре". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) та "MEGOGO Спорт" покажуть матч збірної України наживо в цифровому мовленні T2. Трансляція також буде доступна клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

О 20:30 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти балканських "орлів" доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Коментаторами будуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

Збірна України програла албанцям у стартовому турі Ліги націй (1:2). Тоді на гол Коноплі підопічні Сілвінью відповіли забитими м'ячами Ісмаїлі та Асані. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб уникнути прямого вильоту в Дивізіон C.

Загалом історія протистоянь команд налічує 7 матчів. Балканці перемогли лише одного разу, а ще один матч зуміли звести внічию. Натомість національна команда України здобула 5 перемог, зокрема три – в поєдинках із турнірним значенням (кваліфікація до ЧС-1998, відбір до Мундіалю-2006). 

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для порятунку в групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Первый национальный (НТКУ)Збірна УкраїниMegogoЛіга націй