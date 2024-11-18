Албанія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада в Тірані. Поєдинок прийме стадіон "Арена Комбетаре". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) та "MEGOGO Спорт" покажуть матч збірної України наживо в цифровому мовленні T2. Трансляція також буде доступна клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

О 20:30 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти балканських "орлів" доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Коментаторами будуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

Збірна України програла албанцям у стартовому турі Ліги націй (1:2). Тоді на гол Коноплі підопічні Сілвінью відповіли забитими м'ячами Ісмаїлі та Асані. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб уникнути прямого вильоту в Дивізіон C.

Загалом історія протистоянь команд налічує 7 матчів. Балканці перемогли лише одного разу, а ще один матч зуміли звести внічию. Натомість національна команда України здобула 5 перемог, зокрема три – в поєдинках із турнірним значенням (кваліфікація до ЧС-1998, відбір до Мундіалю-2006).