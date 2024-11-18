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Албания – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Тирана, Понедельник 18 ноября 2024 10:55
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Албания – Украина: где смотреть матч Лиги наций Фото: Ефим Конопля (справа) забил албанцам в сентябре (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Албании в финальном туре Лиги наций 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в Тиране. Поединок примет стадион "Арена Комбетаре". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и "MEGOGO Спорт" покажут матч сборной Украины в прямом эфире в цифровом вещании T2. Трансляция будет также доступна клиентам кабельного ТВ. Сервис MEGOGO остается эксклюзивным транслятором поединка в сети.

В 20:30 там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "сине-желтых" против балканских "орлов" доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Комментаторами будут Вадим Скичко и Виталий Кравченко.

Сборная Украины проиграла албанцам в стартовом туре Лиги наций (1:2). Тогда на гол Конопли подопечные Силвиньо ответили забитыми мячами Исмаили и Асани. Теперь "сине-желтые" обязаны побеждать во избежание прямого вылета в Дивизион C.

В целом история противостояний команд насчитывает 7 матчей. Балканцы победили только однажды, а еще один матч сумели построить вничью. Национальная команда Украины одержала 5 побед, в том числе три – в поединках с турнирным значением (квалификация к ЧМ-1998, отбор в Мундиаль-2006).

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для спасения в группе Лиги наций.

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