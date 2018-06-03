Албания - Украина: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок

Команда Украины проведет контрольный поединок, в котором встретится против Албании. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 2". По мнению букмекеров, в данном матче преимущество на стороне украинской команды.

3 июня 17:00

Эвиан, стадион "Камиль Фурнье"

Спарринг Албания - Украина состоится 3 июня в 17:00 по киевскому времени. Трансляцию товарищеского матча в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Комментаторы: Андрей Столярчук и Кирилл Круторогов.

Трансляция в записи на канале "Украина" - в 21:00.