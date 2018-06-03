Албанія - Україна: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Команда України проведе контрольний поєдинок, в якому зустрінеться проти Албанії. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 2". На думку букмекерів, у даному матчі перевага на боці української команди.

3 червня 17:00,

Евіан, стадіон "Каміль Фурньє"

Спаринг Албанія - Україна відбудеться 3 червня о 17:00 за київським часом. Трансляцію товариського матчу в прямому ефірі можна подивитися на телеканалі "Футбол 2". Коментатори: Андрій Столярчук та Кирило Круторогов.

Трансляція в записі на каналі "Україна" - о 21:00.