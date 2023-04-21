Албания отменила летний безвиз для россиян
У граждан России будут требовать получения визы для въезда в Албанию во время летнего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Албании в России.
"Посольство Республики Албания в Российской Федерации сообщает, что в соответствии с изменениями от 20 апреля 2023 года в постановлении правительства отменяет безвизовый режим для граждан РФ (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что теперь россиянам необходимо будет оформлять визы в соответствии с целью поездки.
Стоит заметить, что с 2009 года для россиян в Албании вводили безвизовый режим на летний период и бархатный сезон.
Напомним, ранее стало известно, что власти Албании одобрили продление временную защиту для беженцев из Украины до сентября 2023 года.
Также мы писали, что в Болгарии ужесточили выдачу многократных виз россиянам.
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