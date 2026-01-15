UA

Албанія приєднується до програми PURL та підтверджує гарантії безпеки для України

Фото: Міністерка закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі (facebook.com.espiropali)
Автор: Олена Чернякова, Яна Коваль

Тирана офіційно підтвердила готовність брати активну участь у міжнародних програмах допомоги та дотримуватися зобов’язань перед Києвом.

Про це заявила міністерка закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі під час спільної пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає кореспондент РБК-Україна.

Спіропалі анонсувала участь країни у програмі PURL (програма відновлення та безпекової логістики). Вона наголосила, що уряд та прем’єр-міністр Еді Рама налаштовані на глибоке вивчення цього механізму та активну роботу в його межах вже у 2026 році.

"Наш прем’єр-міністр і наш уряд налаштовані на вивчення та участь у програмі PURL. Ми розглядаємо наші зобов’язання в НАТО як розподіл спільного тягаря, і абсолютно готові у 2026 році долучатися до програм - не лише для себе, а й для інших", - заявила спікерка. 

Глава МЗС Албанії приділила окрему увагу двостороннім гарантіям безпеки, які були підписані минулого року між президентом Володимиром Зеленським та албанським прем’єром. Тирана запевнила у повній готовності виконувати всі взяті на себе зобов’язання.

"Щодо підписаних гарантій безпеки, які були укладені між президентом Зеленським і нашим прем’єр-міністром Еді Рамою минулого року: так, ми готові долучатися. Ми будемо дуже уважно дотримуватися умов. А також беремо на себе повну відповідальність за всі підписані умови", - додала Еліза Спіропалі.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції глави МЗС Андрія Сибіги та міністерки закордонних справ Албанії Елізи Спіропалі стало відомо, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Очільник МЗС не надав прямої відповіді на запитання, чи відбудеться на форумі в Давосі підписання угоди про відновлення України на 800 мільярдів доларів між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Водночас він підтвердив, що зустрічі з представниками США вже заплановані, а сторони працюють над "фіналізацією формату та результатів" перемовин.

