Албания присоединяется к программе PURL и подтверждает гарантии безопасности для Украины

Фото: Министр иностранных дел Албании Элиза Спиропали (facebook.com.espiropali)
Автор: Елена Чернякова, Яна Коваль

Тирана официально подтвердила готовность активно участвовать в международных программах помощи и соблюдать обязательства перед Киевом.

Об этом заявила министр иностранных дел Албании Элиза Спиропали во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает корреспондент РБК-Украина.

Спиропали анонсировала участие страны в программе PURL (программа восстановления и логистики безопасности). Она подчеркнула, что правительство и премьер-министр Эди Рама настроены на глубокое изучение этого механизма и активную работу в его рамках уже в 2026 году.

"Наш премьер-министр и наше правительство настроены на изучение и участие в программе PURL. Мы рассматриваем наши обязательства в НАТО как распределение общего бремени, и абсолютно готовы в 2026 году участвовать в программах - не только для себя, но и для других", - заявила спикер.

Глава МИД Албании уделила особое внимание двусторонним гарантиям безопасности, которые были подписаны в прошлом году между президентом Владимиром Зеленским и албанским премьером. Тирана заверила в полной готовности выполнять все взятые на себя обязательства.

"Относительно подписанных гарантий безопасности, которые были заключены между президентом Зеленским и нашим премьер-министром Эди Рамой в прошлом году: да, мы готовы участвовать. Мы будем очень внимательно соблюдать условия. А также берем на себя полную ответственность за все подписанные условия", - добавила Элиза Спиропали.

 

Напомним, во время совместной пресс-конференции главы МИД Андрея Сибиги и министра иностранных дел Албании Элизы Спиропали стало известно, что Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава МИД не предоставил прямого ответа на вопрос, состоится ли на форуме в Давосе подписание соглашения о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

В то же время он подтвердил, что встречи с представителями США уже запланированы, а стороны работают над "финализацией формата и результатов" переговоров.

