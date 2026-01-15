Албания присоединяется к программе PURL и подтверждает гарантии безопасности для Украины

Спиропали анонсировала участие страны в программе PURL (программа восстановления и логистики безопасности). Она подчеркнула, что правительство и премьер-министр Эди Рама настроены на глубокое изучение этого механизма и активную работу в его рамках уже в 2026 году.

"Наш премьер-министр и наше правительство настроены на изучение и участие в программе PURL. Мы рассматриваем наши обязательства в НАТО как распределение общего бремени, и абсолютно готовы в 2026 году участвовать в программах - не только для себя, но и для других", - заявила спикер.

Глава МИД Албании уделила особое внимание двусторонним гарантиям безопасности, которые были подписаны в прошлом году между президентом Владимиром Зеленским и албанским премьером. Тирана заверила в полной готовности выполнять все взятые на себя обязательства.

"Относительно подписанных гарантий безопасности, которые были заключены между президентом Зеленским и нашим премьер-министром Эди Рамой в прошлом году: да, мы готовы участвовать. Мы будем очень внимательно соблюдать условия. А также берем на себя полную ответственность за все подписанные условия", - добавила Элиза Спиропали.