Албанія підтримала вступ України до НАТО

Албанія підписала декларацію про підтримку вступу України до НАТО. Це сталося під час зустрічі албанського прем’єра Еді Рами з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву у Facebook.
"Албанія, яка як непостійний член головує у Раді Безпеки ООН і є членом НАТО з 1999 року, сьогодні стала 25 країною, яка формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі", - написав Жовква.
За його словами, у декларації зазначено, що:
Нагадаємо, Україна розраховує стати членом Північноатлантичного альянсу. Це необхідно, щоб не допустити повторної агресії Росії після завершення поточної війни.
У липні на саміті країни-члени НАТО вирішили дозволити Україні стати частиною Альянсу без виконання плану дій щодо членства.
При цьому очікується, що під час наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, наша країна отримає офіційне запрошення до Альянсу.
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