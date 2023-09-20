Албанія підтримала вступ України до НАТО

"Албанія, яка як непостійний член головує у Раді Безпеки ООН і є членом НАТО з 1999 року, сьогодні стала 25 країною, яка формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі", - написав Жовква.

За його словами, у декларації зазначено, що:

Албанія підтримує членство України в НАТО і залишається повністю прихильною до підтримки України на її шляху до повної євроатлантичної інтеграції;

Албанія готова до надання Україні політичної, військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки у рамках двостороннього та міжнародного співробітництва. Албанія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно;

Албанія визнає, що безпека України має велике значення для країн-членів та Альянсу, а також зобов'язується брати участь у відновленні України після війни.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна розраховує стати членом Північноатлантичного альянсу. Це необхідно, щоб не допустити повторної агресії Росії після завершення поточної війни.

У липні на саміті країни-члени НАТО вирішили дозволити Україні стати частиною Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

При цьому очікується, що під час наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, наша країна отримає офіційне запрошення до Альянсу.