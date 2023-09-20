Албания поддержала вступление Украины в НАТО

Албания подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО. Это произошло во время встречи албанского премьера Эди Рамы с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в Facebook.
"Албания, которая как непостоянный член председательствует в Совете Безопасности ООН и является членом НАТО с 1999 года, сегодня стала 25-страной, формализовавшей четкую поддержку членства Украины в Альянсе", - написал Жовква.
По его словам, в декларации указано, что:
Напомним, Украина рассчитывает стать членом Североатлантического альянса. Это необходимо, чтобы не допустить повторной агрессии России после завершения текущей войны.
В июле на саммите страны-члены НАТО решили разрешить Украине стать частью Альянса без выполнения плана действий по членству.
При этом ожидается, что в ходе следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году, наша страна получит официальное приглашение в Альянс.
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