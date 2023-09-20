RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Албания поддержала вступление Украины в НАТО

Фото: премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/igor.zhovkva)
Автор: Иван Носальский

Албания подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО. Это произошло во время встречи албанского премьера Эди Рамы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в Facebook.

"Албания, которая как непостоянный член председательствует в Совете Безопасности ООН и является членом НАТО с 1999 года, сегодня стала 25-страной, формализовавшей четкую поддержку членства Украины в Альянсе", - написал Жовква. 

По его словам, в декларации указано, что:

  • Албания поддерживает членство Украины в НАТО и остается полностью приверженной поддержке Украины на ее пути к полной евроатлантической интеграции;
  • Албания готова к оказанию Украине политической, военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки в рамках двустороннего и международного сотрудничества. Албания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется; 
  • Албания признает, что безопасность Украины имеет большое значение для стран-членов и Альянса, а также обязуется участвовать в восстановлении Украины после войны.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывает стать членом Североатлантического альянса. Это необходимо, чтобы не допустить повторной агрессии России после завершения текущей войны. 

В июле на саммите страны-члены НАТО решили разрешить Украине стать частью Альянса без выполнения плана действий по членству. 

При этом ожидается, что в ходе следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году, наша страна получит официальное приглашение в Альянс

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОАлбанияВойна России против Украины