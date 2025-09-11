Албанія першою у світі призначила ШІ міністром: що це означає

Перший робот у складі уряду

Рама ще влітку натякав, що країна може одного разу отримати цифрового міністра або навіть прем'єр-міністра на базі ШІ. Однак мало хто очікував, що це станеться так швидко.

У четвер на зборах Соціалістичної партії в Тирані, де прем'єр оголосив про перестановки в уряді, він представив Діеллу – першого робота в складі уряду.

"Діелла – це перший член уряду, який фізично відсутній, але створений віртуально за допомогою штучного інтелекту", - заявив Рама.

За його словами, тепер рішення про тендери ухвалюватимуться поза міністерствами - винятково цією цифровою системою, що має зробити процес "100% некорупційним і абсолютно прозорим".

Діелла вже знайома албанцям: вона працює на платформі e-Albania, через яку громадяни отримують майже всі держпослуги онлайн. У неї є аватар в образі молодої дівчини в національному одязі. Новий віртуальний міністр також оцінюватиме тендери і зможе "залучати таланти з усього світу", ламаючи бар'єри бюрократії.

Боротьба з корупцією та плани на ЄС

Албанія довгі роки стикалася з корупцією у сфері держзакупівель, і Євросоюз регулярно вказував на це у звітах про верховенство права. Рама, переобраний на четвертий термін у травні 2025 року, пообіцяв привести країну в ЄС до 2030 року.