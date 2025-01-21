Україна й Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вони підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа. Зокрема, Албанія зробить внесок у коаліцію винищувачів - забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Також Україна та Албанія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці, мова про спільне виробництво з локалізацією в Україні.

В угоді згадано і економічне партнерство, взаємодія у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраця у відбудові України.

Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та формули миру.

Зеленський та Рама обговорили конкретні напрями оборонної підтримки і те, що може допомогти Україні посилити позиції на полі бою для наближення справедливого й тривалого миру.