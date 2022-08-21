В Албании на военном заводе задержали россиян и украинца: что известно

Нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh, которое работает на оборонную промышленность Албании.

Один из них - 24-летний гражданин РФ - пытался фотографировать военный объект Во время задержания он применил против охранников завода баллончик с газом.

Двое других - россиянка возрастом 33 года и 25-летний украинец - также были пойманы неподалеку. Теперь этих трех человек подозревают в шпионаже.

Что известно о Gramsh

Как информируется на сайте Минобороны, в настоящее время завод предоставляет производственные услуги для военно-промышленного комплекса.

Многие туристы посещают Албанию во время летних каникул. Тем не менее, военный объект расположен на расстоянии более 70 километров от пляжей.