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В Албании на военном заводе задержали россиян и украинца: что известно

Фото: В Албании задержали двух россиян и украинца (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В Албании три человека с паспортами граждан России и Украины пытались проникнуть на военный завод. Во время их задержания пострадали двое солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое цитирует албанское Министерство обороны.

Нарушители попытались попасть на территорию предприятия Gramsh, которое работает на оборонную промышленность Албании.

Один из них - 24-летний гражданин РФ - пытался фотографировать военный объект Во время задержания он применил против охранников завода баллончик с газом.

Двое других - россиянка возрастом 33 года и 25-летний украинец - также были пойманы неподалеку. Теперь этих трех человек подозревают в шпионаже.

Что известно о Gramsh

Как информируется на сайте Минобороны, в настоящее время завод предоставляет производственные услуги для военно-промышленного комплекса.

Многие туристы посещают Албанию во время летних каникул. Тем не менее, военный объект расположен на расстоянии более 70 километров от пляжей.

Напомним, бойцы Национальной гвардии задержали в Киеве двух мужчин. Злоумышленники собирали информацию для врага.

К слову, в июле в Закарпатской области задержали вражеского шпиона, который хотел проникнуть в волонтерские организации.

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Албания