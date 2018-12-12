В Албании студенты требуют отменить рост цен на обучение

Фото: полиция Албании (из открытых источников)

Албанские студенты вышли на протест

В Албании студенты вышли на протест и перекрыли транспортную развязку с требованием отменить повышение стоимости обучения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В албанской столице Тиране студенты в этот вторник заблокировали главную автомобильную развязку после того, как правительство не удовлетворило их требования отменить повышение стоимости обучения", - говорится в сообщении.

Студенты также требуют увеличить в два раза финансирование университетов, обеспечить лучшее представительство студентов, увеличить расходы на исследования и улучшить условия в общежитиях.

Вместе с тем, премьер-министр Албании Эди Рама предлагал студентам диалог, но они отвергли такую возможность, пока их восемь основных требований не будут выполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Албании несколько сотен демонстрантов столкнулись с полицией, когда пытались ворваться в здание парламента.

Согласно сообщению полиции, ранения получили 12 правоохранителей и 3 протестующих. Сейчас полиция разыскивает тех, кто причастен к избиению правоохранителей, а также тех, кто призывал к насильственным действиям.