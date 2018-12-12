В Албанії студенти вимагають скасувати зростання цін на навчання

Фото: поліція Албанії (з відкритих джерел)

Албанські студенти вийшли на протест

В Албанії студенти вийшли на протест і перекрили транспортну розв'язку з вимогою скасувати підвищення вартості навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В албанській столиці Тірані студенти в цей вівторок заблокували головну автомобільну розв'язку після того, як уряд не задовольнив їх вимоги скасувати підвищення вартості навчання", - йдеться в повідомленні.

Студенти також вимагають збільшити в два рази фінансування університетів, забезпечити краще представництво студентів, збільшити витрати на дослідження і поліпшити умови в гуртожитках.

Разом з тим, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пропонував студентам діалог, але вони відкинули таку можливість, поки їх вісім основних вимог не будуть виконані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Албанії кілька сотень демонстрантів зіткнулися з поліцією, коли намагалися увірватися в будівлю парламенту.

Згідно з повідомленням поліції, поранення отримали 12 правоохоронців і 3 протестувальників. Зараз поліція розшукує тих, хто причетний до побиття правоохоронців, а також тих, хто закликав до насильницьких дій.