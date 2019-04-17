Аласания разъяснил позицию "Суспільного" по дебатам 19 апреля

Глава Национальной общественной телерадиокомпании ("Суспільне") Зураб Аласания озвучил позицию по дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля 2019 года. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

В частности, Аласания рассказал, что будет происходить в случае, если один из кандидатов либо же оба не придут на дебаты в эфир "Суспільного".

"По закону, мы должны показывать любое нейтральное видео с бегущими строками о том, что "извините, кандидат не явился такой-то и такой-то не явился"... У нас и до того (начала дебатов, - ред.) будет "Зворотній відлік" (ток-шоу, - ред). Мы их оттуда еще включим (со стадиона, - ред.). Имею в виду, мы включим, что там происходит. Но мы обязаны по закону сделать такой экран, а потом "Зворотній відлік" возвращаем", - сказал Аласания.

Он подчеркнул, что "Суспільне" будет действовать в соответствии с законом и будет ожидать кандидатов Порошенко и Зеленского в студии для дебатов.

Напомним, ранее Аласания заявил, что после официальных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля "Суспільне" может организовать ток-шоу с привлечением экспертов и журналистов.

Как писало РБК-Украина, на дебаты с участием кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского, которые состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00, забронировано 12 тыс. мест.