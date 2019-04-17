Аласанія роз'яснив позицію "Суспільного" щодо дебатів 19 квітня

Глава Національної суспільної телерадіокомпанії ("Суспільне") Зураб Аласанія озвучив позицію по дебатам Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня 2019 року. Про це він сказав в коментарі РБК-Україна.

Зокрема, Аласанія розповів, що буде відбуватися у разі, якщо один з кандидатів або ж обидва не прийдуть на дебати в ефір "Суспільного".

"Згідно із законом, ми повинні показувати будь-яке нейтральне відео з рухомим рядком про те, що" вибачте, кандидат не з'явився такий-то і такий-то не з'явився"... У нас і до того (початку дебатів, - ред.) буде "Зворотній відлік" (ток-шоу, - ред). Ми їх звідти ще включимо (зі стадіону, - ред.). Маю на увазі, ми включимо, що там відбувається. Але ми зобов'язані за законом зробити такий екран, а потім "Зворотній відлік" повертаємо", - сказав Аласанія.

Він підкреслив, що "Суспільне" буде діяти відповідно до закону і чекатиме кандидатів Порошенка і Зеленського в студії для дебатів.

Нагадаємо, раніше Аласанія заявив, що після офіційних дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка 19 квітня "Суспільне" може організувати ток-шоу із залученням експертів і журналістів.

Як писало РБК-Україна, на дебати за участю кандидатів у президенти Порошенка і Зеленського, які відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00, заброньовано 12 тис. місць.