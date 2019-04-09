Аласания предложил провести ток-шоу после дебатов

После официальных дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля "Суспільне" может организовать ток-шоу с привлечением экспертов и журналистов. Об этом на брифинге заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Аласания выразил сомнения в том, что Зеленский и Порошенко действительно хотят провести дебаты. В то же время он заявил о готовности организовать дебаты на "Суспільном" в соответствии с законодательством и постановлением Центризбиркома.

"После этого (дебатов 19 апреля, - ред.) готов предоставить кандидатам возможность провести ток-шоу с экспертами и журналистами, если они будут к этому готовы, вне государственного финансирования", - добавил Аласания.

Напомним, ранее в штабе Порошенко не исключили проведение промежуточного раунда дебатов с Зеленским, который может пройти среди недели.

До этого глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.