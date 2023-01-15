Алабамою прокотилися торнадо. Байден оголосив надзвичайний стан

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоуз, один із витків стихії потенційно прослідкував відстанню приблизно 241 км від південно-західної Селми, штат Алабама, до межі штату Джорджія.

У п’ятницю, 13 січня, місцева влада повідомила, що щонайменше дев’ять людей загинули в результаті торнадо, за їх словами кількість загиблих у сильно постраждалій центральній частині Алабами буде збільшуватись.

Сьогодні, 15 січня, Байден оголосив в штаті Алабама надзвичайний стан та розпорядився надати федеральну допомогу для доповнення зусиль штату, племен і місцевих жителів з відновлення в районах, які постраждали від сильних штормів та торнадо.

"Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинків, недорогі кредити для покриття втрат незастрахованого майна та інші програми, які допомагають окремим особам і власникам підприємств відновитися від наслідків стихійного лиха", - йдеться в заяві Білого дому.

Введення НС робить федеральне фінансування доступним для постраждалих осіб в округах Отага та Даллас.