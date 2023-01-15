По Алабаме прокатились торнадо. Байден объявил чрезвычайное положение

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоуз, один из витков стихии потенциально следовал расстоянием примерно 241 км от юго-западной Селмы, штат Алабама, до линии штата Джорджия-Алабама.

В пятницу, 13 января, местные власти сообщили, что по меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, по их словам, количество погибших в сильно пострадавшей центральной части Алабамы будет увеличиваться.

Сегодня, 15 января, Байден объявил в штате Алабама чрезвычайное положение и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение усилий штата, племен и местных жителей по восстановлению в районах, пострадавших от сильных штормов и торнадо.

"Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия потерь незастрахованного имущества и другие программы, которые помогают отдельным лицам и владельцам предприятий восстановиться от последствий стихийного бедствия", - говорится в заявлении Белого дома.

Введение ЧС делает федеральное финансирование доступным для пострадавших в округах Отага и Даллас.