Алабамою прокотилися торнадо. Байден оголосив надзвичайний стан

В четвер, 12 січня, щонайменше п'ять торнадо пройшли центром штату Алабама. В зв'язку з цим президент США Джо Байден оголосив в штаті надзвичайний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Білий дім .

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоуз, один із витків стихії потенційно прослідкував відстанню приблизно 241 км від південно-західної Селми, штат Алабама, до межі штату Джорджія.

Зображення сильних штормів показали масштабні пошкодження в Сельмі, головному місці руху за громадянські права США. Торнадо зривав дахи та викидав уламки. Було зруйновано кілька підприємств і будинків, а дерева вирвано з корінням.

NEW video from Selma, which has been devastated by a tornado this afternoon pic.twitter.com/EnoQBucXg1 — Jonathan Hardison (@FOX6Hardison) January 12, 2023

У п’ятницю, 13 січня, місцева влада повідомила, що щонайменше дев’ять людей загинули в результаті торнадо, за їх словами кількість загиблих у сильно постраждалій центральній частині Алабами буде збільшуватись.

Сьогодні, 15 січня, Байден оголосив в штаті Алабама надзвичайний стан та розпорядився надати федеральну допомогу для доповнення зусиль штату, племен і місцевих жителів з відновлення в районах, які постраждали від сильних штормів та торнадо.

"Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт будинків, недорогі кредити для покриття втрат незастрахованого майна та інші програми, які допомагають окремим особам і власникам підприємств відновитися від наслідків стихійного лиха", - йдеться в заяві Білого дому.

Введення НС робить федеральне фінансування доступним для постраждалих осіб в округах Отага та Даллас.