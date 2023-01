Алабамою прокотилися торнадо. Байден оголосив надзвичайний стан

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоуз, один із витків стихії потенційно прослідкував відстанню приблизно 241 км від південно-західної Селми, штат Алабама, до межі штату Джорджія.

Зображення сильних штормів показали масштабні пошкодження в Сельмі, головному місці руху за громадянські права США. Торнадо зривав дахи та викидав уламки. Було зруйновано кілька підприємств і будинків, а дерева вирвано з корінням.

