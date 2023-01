По Алабаме прокатились торнадо. Байден объявил чрезвычайное положение

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоуз, один из витков стихии потенциально следовал расстоянием примерно 241 км от юго-западной Селмы, штат Алабама, до линии штата Джорджия-Алабама.

Изображения сильных штормов показали масштабные повреждения в Сельме, главном месте движения гражданских прав США. Торнадо срывал крыши и выбрасывал обломки. Было разрушено несколько предприятий и домов, а деревья вырваны с корнями.

NEW video from Selma, который должен был уничтожить tornado this afternoon pic.twitter.com/EnoQBucXg1