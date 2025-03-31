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"Аль-Наср" та Катар: зірки волейбольної збірної України продовжать сезон на Близькому Сході

Понеділок 31 березня 2025 17:02
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"Аль-Наср" та Катар: зірки волейбольної збірної України продовжать сезон на Близькому Сході Фото: Василь Тупчій (ВК "Барком-Кажани")
Автор: Андрій Костенко

Волейболісти збірної України та львівського клубу "Барком-Кажани", що грає в чемпіонаті Польщі, Ілля Ковальов та Василь Тупчій знайшли собі перспективні варіанти продовження кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport ua.

Ковальов уклав контракт з "Аль-Насром". Мова, щоправда, йде не про аравійський клуб, за футбольну команду якого грає Кріштіану Роналду, а про його "тезку" з ОАЕ. До того ж, волейболіст підписав короткочасну угоду і виступатиме на Аравійському півострові лише протягом двох місяців – з 1 квітня до 30 травня.

Одноклубник Ковальова – Василь Тупчій за такою ж схемою гратиме в іншій країни регіону – Катарі. Контракт з тамтешнім "Катар Спорт" він уклав до 2 травня.

У даному випадку мова йде не про довгострокові плани, а про тимчасовий підробіток. Обидва волейболісти вже завершили з "Кажанами" виступи в чемпіонаті Польщі, та, щоб не гаяти часу даремно, приєднались до заможних східних клубів. Там за пристойні гонорари зіграють у матчах плей-офф місцевих чемпіонатів.

Така практика доволі поширена у волейболі та баскетболі, де контракти часто укладаються лише на ігровий сезон. Коли ж команда припиняє виступи (не потрапляє або вилітає з плей-офф), її гравці стають вільними агентами, але при цьому й не отримують зарплатні.

Відігравши за контрактами на Близькому Сході, Ковальов та Тупчій приєднаються до збірної України, яка саме розпочне підготовку до першого крупного змагання сезону – Ліги націй. На цьому турнірі "синьо-жовті" стартують 11 червня.

Ковальов і Тупчій – гравці, які мають чималий досвід виступів за кордоном. 28-річний Ковальов раніше грав за клуби Естонії, Франції, Росії та Польщі. А 33-річний Тупчій багато років провів у Казахстані та Франції.

Раніше розповіли про особливості поточного сезону баскетбольної Суперліги України.

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