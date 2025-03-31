"Аль-Наср" и Катар: звезды волейбольной сборной Украины продолжат сезон на Ближнем Востоке

Ковалев заключил контракт с "Аль-Насром". Речь, правда, идет не об аравийском клубе, за футбольную команду которого играет Криштиану Роналду, а о его "тезке" из ОАЭ. К тому же, волейболист подписал кратковременное соглашение и будет выступать на Аравийском полуострове лишь в течение двух месяцев - с 1 апреля по 30 мая.

Одноклубник Ковалева - Василий Тупчий по такой же схеме будет играть в другой стране региона - Катаре. Контракт с тамошним "Катар Спорт" он заключил до 2 мая.

В данном случае речь идет не о долгосрочных планах, а о временной подработке. Оба волейболиста уже завершили с "Кажанами" выступления в чемпионате Польши, и, чтобы не терять времени зря, присоединились к богатым восточным клубам. Там за приличные гонорары сыграют в матчах плей-офф местных чемпионатов.

Такая практика довольно распространена в волейболе и баскетболе, где контракты часто заключаются только на игровой сезон. Когда же команда прекращает выступления (не попадает или вылетает из плей-офф), ее игроки становятся свободными агентами, но при этом и не получают зарплаты.

Отыграв по контрактам на Ближнем Востоке, Ковалев и Тупчий присоединятся к сборной Украины, которая как раз начнет подготовку к первому крупному соревнованию сезона - Лиге наций. На этом турнире "сине-желтые" стартуют 11 июня.

Ковалев и Тупчий - игроки, которые имеют немалый опыт выступлений за рубежом. 28-летний Ковалев ранее играл за клубы Эстонии, Франции, России и Польши. А 33-летний Тупчий много лет провел в Казахстане и Франции.