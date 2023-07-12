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"Аль-Наср" Роналду і Каштру отримав покарання від ФІФА: що трапилося

Фото: Луїш Каштру в колі своїх підопічних (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала трансферний бан на одного зі збурювачів ринку – аравійський "Аль-Наср".

Про це заявив журналіст Бен Джейкобс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

ФІФА заборонила реєстрацію нових футболістів для гранда Саудівської Аравії. Причина – борг "Аль-Насра" перед англійським "Лестером".

Проблеми в команди 5-разового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду та екс-керманича "Шахтаря" Луїша Каштру виникли через трансфер Ахмеда Муси. Нападник перебрався в "Аль-Наср" ще в 2018 році за 16,5 млн євро. На Близькому Сході він провів два сезони.

Аравійський гранд не виплатив бонуси за виступи нігерійця. "Лестер" вирішив позиватися до "Аль-Насра" через борг у розмірі 390 тисяч фунтів. "Лиси" виграли справу в Спортивному арбітражному судді Лозанни.

У літнє трансферне вікно-2023 "Аль-Наср" підписав хавбека збірної Хорватії Марцело Брозовіча. Також столичний колектив виявляв інтерес до Зієша ("Челсі"), Мане ("Баварія") і вільного агента Заха.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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ФІФА