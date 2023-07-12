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"Аль-Наср" Роналду и Каштру получил наказание от ФИФА: что случилось

Фото: Луиш Каштру в кругу своих подопечных (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на одного из взбудоражителей рынка – аравийский "Аль-Наср".

Об этом заявил журналист Бен Джейкобс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

ФИФА запретил регистрацию новых футболистов для гранда Саудовской Аравии. Причина – долг "Аль-Насра" перед английским "Лестером".

Проблемы у команды 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду и экс-наставника "Шахтера" Луиша Каштру возникли из-за трансфера Ахмеда Мусы. Нападающий перебрался в "Аль-Наср" еще в 2018 году за 16,5 млн евро. На Ближнем Востоке он провел два сезона.

Аравийский гранд не выплатил бонусы за выступления нигерийца. "Лестер" решил судиться с "Аль-Насром" из-за долга в размере 390 тысяч фунтов. "Лисицы" выиграли дело в Спортивном арбитражном судье Лозанны.

В летнее трансферное окно-2023 "Аль-Наср" подписал хавбека сборной Хорватии Марцело Брозовича. Также столичный коллектив проявлял интерес к Зиешу ("Челси"), Мане ("Бавария") и свободному агенту Заха.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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ФИФА