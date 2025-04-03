Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні сьогодні

"3 квітня дощі відійдуть південніше і опади найбільш ймовірні у південній частині, в Луганській, Донецькій, у Дніпрі з районами, у Черкаській, в Кропивницькому з районами, на Закарпатті та в Карпатах", - розповіла вона.

На решті території України прояснить.

"Потеплішає у сьогоднішніх холоднуватих регіонах. Протягом дня в Україні передбачається +14...+18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, +8....+12 градусів", - додає синоптик.

Вітер очікується переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний.

"Надалі в Україні розпочнеться похолодання, можливі заморозки, сніг та сильний вітер. Уточнення та деталізація поступово в щоденних прогнозах", - констатує Діденко.

Погода у Києві

3 та 4 квітня в Києві очікується чудова погода. А саме:

3 квітня - до +12 градусів;

4 квітня - до +16...+18 градусів.

"А взагалі 3-4 квітня в Києві - метеорологічний all inclusive, сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнутимуть, весна радуватиме", - констатувала Діденко.