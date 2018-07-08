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В акваторію Чорного моря увійшло судно ВМФ США для участі в Sea Breeze

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 04:55
Ілюстративне фото: американське судно (c6f.navy.mil)
Ілюстративне фото: американське судно (c6f.navy.mil)

Минулий раз спільні навчання США та України пройшли у 2017 році

В Чорне море 7 липня увійшло флагманське судно USS Mount Whitney Військово-морських сил США для участі в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2018. Про це інформує прес-центр командування Шостого флоту ВМС США.

"USS Mount Whitney радий повернутися в Чорне море. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з нашими партнерами в регіоні для побудови відносин, які будуть сприяти миру та економічної стабільності в регіоні і на планеті. Присутність Mount Whitney забезпечить впевненість наших партнерів і союзників у нашій прихильності морській безпеці та спільним інтересам", - заявив капітан судна Роберт Агілар.

Наголошується, що також в акваторію Чорного моря 6 липня зайшов есмінець американського флоту USS Porter. Востаннє спільні навчання США і України Sea Breeze пройшли в 2017 році.

Нагадаємо, у Таїланді кількість загиблих під час аварії човна перевищила 40 осіб.

 

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Теги публікації: ВМС, ВМС США, вмс Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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