В акваториях Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение
В акваториях Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение. Сегодня порывы ветра составят до 25-28 м/с.
"По данным Укргидрометцентра, 12 февраля на акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что в северо-западной части Черного моря вероятно быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).
"13 февраля на акватории Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн 15-20 дм; быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - информирует ГСЧС.
Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.
Завтра в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель. На дорогах большинства областей гололедица.
Как писало РБК-Украина, в Укргидрометцентре не исключают возвращения 30-градусных морозов до конца зимы.