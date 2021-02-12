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В акваторіях Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 16:06
В акваторіях Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження Фото: шторм (pixabay)
Автор: Юлія Струк

В акваторіях Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження. Сьогодні пориви вітру складуть до 25-28 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, 12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм;", - сказано у повідомленні.

Рятувальники попереджають, що у північно-західній частині Чорного моря ймовірне швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

"13 лютого на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль 15-20 дм; швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - інформує ДСНС.

Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватися. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

Завтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях заметіль. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими.

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