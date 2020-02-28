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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     28.02.2020 - 16:34
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ожидаются порывы ветра 25-28 м/с и волны высотой 15-20 дм

Погода в акватории Азовского моря к концу суток, 28 февраля, ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что в акватории Азовского моря и в порту Мариуполя ожидаются сильные порывы ветра 25-28 м/с, а также волны высотой 15-20 дм.

Напомним, сегодня, 28 февраля, синоптики предупреждали об ухудшении погоды в южных регионах. В частности, штормовое предупреждение объявлено в Херсонской и Запорожской областях, где порывы ветра могут достичь 24 м/с.

Также РБК-Украина писало, что на выходных погода в Украине будет преимущественно малооблачной и теплой. В большинстве областей температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, в южных и юго-восточных областях термометры покажут до +11.

Кроме этого 28 февраля синоптики объявили 3 уровень лавинной опасности в Карпатах. В связи с интенсивным приростом снежного покрова на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин.

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