ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 16:34
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Очікуються пориви вітру 25-28 м/с і хвилі висотою 15-20 дм

Погода в акваторії Азовського моря до кінця доби, 28 лютого, погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Повідомляється, що в акваторії Азовського моря та в порту Маріуполя очікуються сильні пориви вітру 25-28 м/с, а також хвилі висотою 15-20 дм.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, синоптики попереджали про погіршення погоди в південних регіонах. Зокрема, штормове попередження оголошено в Херсонській і Запорізькій областях, де пориви вітру можуть досягти 24 м/с.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних погода в Україні буде переважно малохмарної та теплою. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, в південних і південно-східних областях термометри покажуть до +11.

Крім цього 28 лютого синоптики оголосили 3-й рівень лавинної небезпеки в Карпатах. У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається висока ймовірність сходження снігових лавин.

Укргідрометцентр дав прогноз на березень Можлива посуха в результаті теплої зими може стати викликом для України, - Оржель
Новини України Азовское морештормПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся