Актуальность растет. ОБСЕ рассматривает создание передовых патрульных баз на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Вопрос препятствования деятельности наблюдателей уже обсуждали в рамках Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Там же, как отмечают в пресс-службе, поднимали вопросы создания передовых патрульных баз на оккупированных территориях. Создание таких баз предусмотрено бюджетом ОБСЕ еще с 2017 года.

"Это будет способствовать усилению мониторинга со стороны СММ, в том числе - непосредственно вблизи неконтролируемых участков российско-украинской границы. Актуальность создания ППБ растет в ситуации, когда Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска", - заявили в пресс-службе делегации.