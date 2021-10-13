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Актуальність зростає. ОБСЄ розглядає створення передових патрульних баз на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил почастішали випадки перешкоджання діяльності місії ОБСЄ з боку проросійських бойовиків. Тому зростає актуальність створення на Донбасі передових патрульних баз ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Питання перешкоджання діяльності спостерігачів вже обговорювали в рамках Постійної ради ОБСЄ у Відні. Там же, як зазначають у прес-службі, підіймали питання створення передових патрульних баз на окупованих територіях. Створення таких баз передбачено бюджетом ОБСЄ ще з 2017 року.

"Це сприятиме посиленню моніторингу з боку СММ, у тому числі - безпосередньо поблизу неконтрольованих ділянок російсько-українського кордону. Актуальність створення ППБ зростає у ситуації, коли Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску", - заявили у прес-службі делегації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав блокування місії ОБСЄ на російському кордоні руйнівним ударом по мінським домовленостям.

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