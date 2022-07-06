Актуальная ситуация на фронте: разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий

Военная разведка Британии составила новую карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 6 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую опубликовало Минобороны Британии в Twitter.
При этом оккупанты продолжают попытки своего наступления на Донбассе.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что украинские военные отразили попытку штурма возле Северска и нанесли значительные потери врагу.
ВСУ также успешно отразили наступление оккупантов в районе Бахмута и Славянска, россияне минировали местности на Харьковском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.