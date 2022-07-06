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Актуальна ситуація на фронті: розвідка Британії оприлюднила нову мапу бойових дій

Фото: що відбувається на фронті за даними британської розвідки (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Військова розвідка Британії склала нову мапу бойових дій в Україні станом на середу, 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, яку опублікувало Міноборони Британії у Twitter.

Судячи з мапи, українські військові атакують російських окупантів біля тимчасово окупованого Ізюму. Також наші бійці поступово просуваються на Запорізькому напрямку.

При цьому окупанти продовжують спроби свого наступу на Донбасі.

Нагадавши, раніше в Генштабі доповідали, що українські військові відбили спробу штурму біля Сіверська та завдали значних втрат ворогу.

ЗСУ також успішно відбили наступ окупантів в районі Бахмута і Слов'янська, росіяни мінували місцевості на Харківському напрямку.

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Війна Росії проти України