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Актуальная карта войны в Украине: где идут бои

Фото: в Украине продолжаются активные бои на востоке и юге (facebook_com_MinistryofDefence_Ua)
Автор: Наталья Юрченко

По состоянию на 18 июня ситуация на фронтах в Украине остается стабильно напряженной. Активные бои продолжают на Донбассе, а также в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liveuamap.

Согласно данным карты, самым тяжелым направлением остается восток Украины. В Харьковской области продолжаются обстрелы областного центра и населенных пунктов вблизи. Более сложная ситуация в районе Изюма. Там украинские защитники пытаются переходить в контрнаступление.

На Донбассе активные столкновения идут по всей линии фронта. Российские войска не оставляют намерений захватить населенные пункты Луганской области, а также продвинуться в направлении Славянска.

Кроме того, армия России продолжает обстреливать Запорожскую область в районах населенных пунктов Гуляйполе, Каменка и Высокополье.

Тяжелая ситуация также вблизи Николаева и Херсона, где продолжается контрнаступление украинских войск. Враг обстреливает села Широкое, Благодатное и Шевченково.

Напомним, вчера украинские военные выбили российских оккупантов из села Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

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