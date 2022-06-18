Актуальна мапа війни в Україні: де точаться бої

Згідно з даними карти, найважчим напрямком залишається схід України. У Харківській області продовжуються обстріли обласного центру та населених пунктів поблизу. Більш складна ситуація в районі Ізюма. Там українські захисники намагаються переходити у контрнаступ.

На Донбасі активні зіткнення йдуть по всій лінії фронту. Російські війська не полишають намірів захопити населені пункти Луганської області, а також просунутися в напрямку Слов'янська.

Крім того, армія Росії продовжує обстрілювати Запорізьку область в районах населених пунктів Гуляйполе, Кам'янка та Високопілля.

Важка ситуація також поблизу Миколаєва і Херсона, де триває контрнаступ українських військ. Ворог обстрілює села Широке, Благодатне та Шевченкове.