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Актуальная карта войны в Украине от Британии: какова ситуация на фронтах

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Лондон, Среда 31 августа 2022 15:19
Актуальная карта войны в Украине от Британии: какова ситуация на фронтах Фото: украинские военные продолжают наступление на южном фронте (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают наступление на южном фронте. ВСУ наносят удары на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Актуальная карта войны в Украине от Британии: какова ситуация на фронтах

Согласно данным британской разведки, ситуация на южном фронте не изменилась. Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступательные атаки вдоль линии фронта в Херсонской области. Украинские войска пытаются прорвать оборону россиян на трех направлениях.

Тем временем российские войска стягивают все больше техники и войск на южное направление, чтобы помешать ВСУ осуществить наступление.

Что касается восточного фронта, то там оккупанты пытаются продвигаться в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.

Напомним, ранее британская разведка подтвердила, что Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте.

При этом, по данным британцев, Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.

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