Актуальна карта війни в Україні від Британії: яка ситуація на фронтах

Українські військові продовжують наступ на південному фронті. ЗСУ завдають ударів на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Згідно з даними британської розвідки, ситуація на південному фронті не змінилася. Збройні сили України здійснюють контрнаступальні атаки вздовж лінії фронту в Херсонській області. Українські війська намагаються прорвати оборону росіян на трьох напрямках.

Тим часом російські війська стягують все більше техніки і військ на південний напрямок, щоб перешкодити ЗСУ здійснити наступ.

Що стосується східного фронту, то там окупанти намагаються просуватися в районі Харківської, Луганської та Донецької областей, але успіхів не мають.