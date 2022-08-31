Актуальна карта війни в Україні від Британії: яка ситуація на фронтах
Українські військові продовжують наступ на південному фронті. ЗСУ завдають ударів на трьох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.
Згідно з даними британської розвідки, ситуація на південному фронті не змінилася. Збройні сили України здійснюють контрнаступальні атаки вздовж лінії фронту в Херсонській області. Українські війська намагаються прорвати оборону росіян на трьох напрямках.
Тим часом російські війська стягують все більше техніки і військ на південний напрямок, щоб перешкодити ЗСУ здійснити наступ.
Що стосується східного фронту, то там окупанти намагаються просуватися в районі Харківської, Луганської та Донецької областей, але успіхів не мають.
Нагадаємо, раніше британська розвідка підтвердила, що Збройні Сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на Південному фронті.
При цьому, за даними британців, Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити проломи мобільними резервними підрозділами.
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