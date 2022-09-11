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Актуальная карта войны: какие изменения на Харьковском направлении

Фото: ВСУ продвигаются возле Изюма и на севера Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают контрнаступление в Харьковской области. Сегодня ВСУ продвинулись на севере региона и на юго-восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

Подразделения ВСУ сегодня стремительно продвинулись на севере области. Украинские флаги уже подняли в нескольких населенных пунктах. В частности, ВСУ освободили Казачью Лопань, Цуповку, Макарово и Большие Проходы, которые находятся вблизи Белгородской области РФ.

Кроме того, украинские войска продолжают наступление вблизи Изюма. Информация о том, что наши подразделения подошли к городу, появилась еще вчера. Пока неизвестно, контролируют ли ВСУ населенный пункт.

Однако защитники сегодня освободили от оккупантов Большую Камышеваху вблизи Изюма.

По данным карты, можно также отследить, что российские войска отступают с левого берега Купянска, который находится всего в 40 километрах от границы с Россией.

Ситуация на других направлениях фронта пока стабильная. ВСУ не дают оккупантам продвигаться и сдерживают любые попытки врага прорвать оборону.

Что известно об успехах ВСУ в Харьковской области

Несколько дней подряд военные сообщают о значительных успехах на Харьковском направлении. ВСУ продвинулись возле Балаклеи, освободили часть Купянска и несколько десятков других населенных пунктов, подойдя к Изюма.

Этот город вблизи админграницы с Донецкой областью является важным для оккупантов. Там находились пункты управления и обеспечения.

Сейчас известно, что украинские защитники с начала сентября освободили уже 3000 квадратных километров территорий и находятся поблизости от границы с Россией.

В России же подтвердили, что оккупационные войска покидают населенные пункты в Харьковской области. Минобороны РФ опубликовало карту, согласно которой линия фронта теперь должна проходить вдоль реки Оскол и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

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