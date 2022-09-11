Актуальна карта війни: які зміни на Харківському напрямку

Підрозділи ЗСУ сьогодні стрімко просунулися на півночі області. Українські прапори вже підняли у декількох населених пунктах. Зокрема, ЗСУ звільнили Козачу Лопань, Цупівку, Макарове та Великі Проходи, які знаходяться поблизу Бєлгородської області РФ.

Крім того, українські війська продовжують наступ поблизу Ізюма. Інформація проте, що наші підрозділи підійшли до міста, з'явилася ще вчора. Поки невідомо, чи контролюють ЗСУ населений пункт.

Проте захисники сьогодні звільнили від окупантів Велику Комишуваху поблизу Ізюма.

За даними карти, можна також відстежити, що російські війська відступають з лівого берега Куп'янська, який знаходиться всього за 40 кілометрів від кордону з Росією.

Ситуація на інших напрямках фронту поки стабільна. ЗСУ не дають окупантам просуватися та стримують будь-які спроби ворога прорвати оборону.

Що відомо про успіхи ЗСУ у Харківській області

Декілька днів поспіль військові повідомляють про значні успіхи на Харківському напрямку. ЗСУ просунулися біля Балаклії, звільнили частину Куп'янська та декілька десятків інших населених пунктів, підійшовши до Ізюма.

Це місто поблизу адмінмежі з Донецькою областю є важливим для окупантів. Там гуртувалися пункти управління та забезпечення.

Зараз відомо, що українські захисники з початку вересня звільнили вже 3000 квадратних кілометрів територій і знаходяться поблизу від кордону з Росією.

У Росії ж підтвердили, що окупаційні війська покидають населені пункти у Харківській області. Міноборони РФ опублікувало карту, згідно з якою лінія фронту тепер повинна проходити вздовж річки Оскіл і обмілілого Оскільського водосховища аж до українсько-російського кордону.

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