Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

По данным карты, украинская авиация нанесла более 30 авиаударов по скоплениям российских войск и техники на разных участках фронта. К тому же, украинские военные отбили атаки вблизи Соледара, Зайцева, шахты Бутовка и Спартака на Донбассе.

Кроме того, по данным карты, буквально час назад произошли взрывы в Новой Каховке Херсонской области.

Карта боевых действий от британской разведки

Согласно данным британцев, украинские войска продолжают активно контратаковать врага на южном направлении. Успехи заметны на всех флангах в районе Херсонской области.

Тем временем российские оккупанты пытаются продвинуться на востоке. Однако значительных успехов у врага не наблюдается.