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Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Новина українською →
Украина, Вторник 06 сентября 2022 14:14
Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на вторник, 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap.com.

Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

По данным карты, украинская авиация нанесла более 30 авиаударов по скоплениям российских войск и техники на разных участках фронта. К тому же, украинские военные отбили атаки вблизи Соледара, Зайцева, шахты Бутовка и Спартака на Донбассе.

Кроме того, по данным карты, буквально час назад произошли взрывы в Новой Каховке Херсонской области.

Карта боевых действий от британской разведки

Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Согласно данным британцев, украинские войска продолжают активно контратаковать врага на южном направлении. Успехи заметны на всех флангах в районе Херсонской области.

Тем временем российские оккупанты пытаются продвинуться на востоке. Однако значительных успехов у врага не наблюдается.

Как сообщалось, украинские военные утром сбили 5 из 6 ракет, которыми оккупанты атаковали Украину. Также ВСУ приземлили очередной вражеский вертолет Ка-52.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50 150 солдат.

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