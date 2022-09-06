Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liveuamap.com .

За даними мапи, українська авіація завдала понад 30 авіаударів по скупченнях російських військ і техніки на різних ділянках фронту. До того ж українські військові відбили атаки поблизу Соледара, Зайцевого, шахти Бутівка та Спартака на Донбасі.

Крім того, за даними мапи, буквально годину тому відбулися вибухи в Новій Каховці Херсонської області.