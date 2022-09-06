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Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 14:14
Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на вівторок, 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liveuamap.com.

Актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

За даними мапи, українська авіація завдала понад 30 авіаударів по скупченнях російських військ і техніки на різних ділянках фронту. До того ж українські військові відбили атаки поблизу Соледара, Зайцевого, шахти Бутівка та Спартака на Донбасі.

Крім того, за даними мапи, буквально годину тому відбулися вибухи в Новій Каховці Херсонської області.

Як повідомлялось, українські військові вранці збили 5 із 6 ракет, якими окупанти атакували Україну. Також ЗСУ приземлили черговий ворожий вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і гелікоптер. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50150 солдатів.

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