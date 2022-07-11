Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток наступления на Донбассе, несмотря на то, что уже провалили несколько попыток штурма, в частности на Славянском и Авдеевском направлениях.

В то же время враг активизировал подготовку к боевым действиям под Бахмутом и Краматорском.

В то же время военнослужащие ВСУ освободили от оккупации село Ивановка в Херсонской области.