Актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.
Российские оккупанты не оставляют попыток наступления на Донбассе, несмотря на то, что уже провалили несколько попыток штурма, в частности на Славянском и Авдеевском направлениях.
В то же время враг активизировал подготовку к боевым действиям под Бахмутом и Краматорском.
В то же время военнослужащие ВСУ освободили от оккупации село Ивановка в Херсонской области.
Как сообщалось, по данным британской разведки, российские силы готовятся к началу новых наступательных операций в Донецкой области. Непосредственной тактической целью России будет Северск.
Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.
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