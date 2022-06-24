UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Актуальная карта боевых действий в Украине: какая ситуация на фронтах

Фото: оккупанты продолжают наступление на Донбассе (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украина уже четыре месяца сдержит российскую военную агрессию и пытается отбросить врага. Согласно обновленной карте боевых действий, ситуация на фронтах достаточно сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap.

По данным карты, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, чтобы вернуться к предыдущим позициям.

Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российская армия наступает вблизи Лисичанска и пытается заблокировать украинских защитников. Тяжелые бои идут также в районе Северодонецка и в направлении Славянска.

На юге продолжается постепенное наступление ВСУ. Защитники имеют успехи в направлении временно оккупированного Херсона.

Напомним, что российские войска усилили наступление в Луганской области, используя танки и авиацию.

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты уничтожают дороги в Лисичанске, теперь в город может проехать только легковой автомобиль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины