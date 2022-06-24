Актуальна карта бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Україна вже чотири місяці стримає російську військову агресію та намагається відкинути ворога. Згідно з оновленою картою бойових дій, ситуація на фронтах досить складна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap .

На півдні продовжується поступовий наступ ЗСУ. Захисники мають успіхи у напрямку тимчасово окупованого Херсона.

Найскладніша ситуація залишається на Донбасі. Російська армія наступає поблизу Лисичанська та намагається заблокувати українських захисників. Важкі бої йдуть також в районі Сєвєродонецька та в напрямку Слов'янська.

За даними карти, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, щоб повернутися до попередніх позицій.

Нагадаємо, що російські війська посилили наступ у Луганській області, використовуючи танки та авіацію.

За словами голови Луганської ОВА, окупанти нищать дороги в Лисичанська, тепер до міста може проїхати лише легковий автомобіль.

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